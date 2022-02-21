За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано, - Ляшко

В Україні фіксується стабілізація ситуації з коронавірусом. Зокрема, зменшується кількість госпіталізацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
"Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень було госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше ніж попереднього тижня", - сказав міністр.
За його словами, минулий тиждень був першим з останніх шести, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою, ніж кількість госпіталізованих.
"За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше, ніж госпіталізовано". - додав Ляшко.
Глава Мінохорониздоров'я заявив, що тижнева кількість COVID-госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті 4 регіонів - Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області - ситуація залишається контрольованою.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні було зафіксовано 13 562 нових випадки коронавірусу, крім того, в лікарні госпіталізовано 1886 людей.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, п'ять регіонів України знаходяться в "червоній" зоні карантину, а саме Закарпатська, Івано-Франківська. Луганська, Рівненська та Хмельницька області.