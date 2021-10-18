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За прошедшую неделю в Украине открыли 90 дел из-за поддельных COVID-документов

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Понедельник 18 октября 2021 16:19
За прошедшую неделю в Украине открыли 90 дел из-за поддельных COVID-документов Фото: Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в течение прошлой недели, в Украине изъяли почти 200 поддельных COVID-документов. Полиция открыла до 90 уголовных производств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета", - отметил Клименко.

По словам Клименко, в течение прошлой недели, в Украине:

  • провели 35 обысков;
  • изъято почти 200 поддельных COVID-документов, среди которых - 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов;.
  • заблокирована работа двух Telegram-каналов, которые продавали фальшивые COVID-документы.
  • открыто почти 90 уголовных производств по факту подделки результатов тестирования и сертификатов от коронавируса. Среди них, 70 обнаружили пограничники.
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