За прошедшую неделю в Украине открыли 90 дел из-за поддельных COVID-документов
Фото: Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в течение прошлой недели, в Украине изъяли почти 200 поддельных COVID-документов. Полиция открыла до 90 уголовных производств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета", - отметил Клименко.
По словам Клименко, в течение прошлой недели, в Украине:
- провели 35 обысков;
- изъято почти 200 поддельных COVID-документов, среди которых - 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов;.
- заблокирована работа двух Telegram-каналов, которые продавали фальшивые COVID-документы.
- открыто почти 90 уголовных производств по факту подделки результатов тестирования и сертификатов от коронавируса. Среди них, 70 обнаружили пограничники.