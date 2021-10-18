За прошедшую неделю в Украине открыли 90 дел из-за поддельных COVID-документов

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в течение прошлой недели, в Украине изъяли почти 200 поддельных COVID-документов. Полиция открыла до 90 уголовных производств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Поскольку вакцинированные и протестированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, появляется спрос на поддельные COVID-документы. К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета", - отметил Клименко.

По словам Клименко, в течение прошлой недели, в Украине: