За минулий тиждень в Україні відкрили 90 справ через підроблені COVID-документи
Фото: Ігор Клименко, голова Національної поліції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименко, впродовж минулого тижня, в Україні вилучили майже 200 підроблених COVID-документів. Поліція розпочала до 90 кримінальних проваджень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з’являється попит на підроблені COVID-документи. На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету", - відзначив Клименко.
За словами Клименка, впродовж минулого тижня, в Україні:
- провели 35 обшуків;
- вилучено майже 200 підроблених COVID-документів, серед яких - 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію й більше 100 ПЛР-тестів;.
- заблоковано роботу двох Telegram-каналів, які продавали фальшиві COVID-документи.
- розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактом підроблення результатів тестування й сертифікатів від коронавірусу. Серед них, 70 виявили прикордонники.