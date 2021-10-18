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За минулий тиждень в Україні відкрили 90 справ через підроблені COVID-документи

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Понеділок 18 жовтня 2021 16:19
За минулий тиждень в Україні відкрили 90 справ через підроблені COVID-документи Фото: Ігор Клименко, голова Національної поліції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименко, впродовж минулого тижня, в Україні вилучили майже 200 підроблених COVID-документів. Поліція розпочала до 90 кримінальних проваджень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з’являється попит на підроблені COVID-документи. На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету", - відзначив Клименко.

За словами Клименка, впродовж минулого тижня, в Україні:

  • провели 35 обшуків;
  • вилучено майже 200 підроблених COVID-документів, серед яких - 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію й більше 100 ПЛР-тестів;.
  • заблоковано роботу двох Telegram-каналів, які продавали фальшиві COVID-документи.
  • розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактом підроблення результатів тестування й сертифікатів від коронавірусу. Серед них, 70 виявили прикордонники.
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