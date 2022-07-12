За прошедшую неделю энергетики вернули свет 100 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

За прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение для почти 100 тыс. семей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"За прошедшую неделю мы вернули свет в почти 100 тысяч домов. К сожалению, ситуация сложная. Очень много обстрелов - авиационных, ракетных и минометных", - сказал он.

Сахарук подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения россии ДТЭК вернул свет в более 2,1 млн домов в Донецкой области.

"Мы считаем, что каждый дом, который получил свет после обесточиваний - это очень важно. Потому что это телефон, потому что это связь, потому что это возможность сделать какие-то вещи - посмотреть телевизор, по крайней мере, или послушать радио. Поэтому делаем все возможное. И для нас даже один дом - это важно", - отметил он.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, которые и дальше героически работают в условиях войны.