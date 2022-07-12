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За минулий тиждень енергетики повернули світло 100 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Вівторок 12 липня 2022 19:57
За минулий тиждень енергетики повернули світло 100 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: за минулий тиждень енергетики повернули світло 100 тисячам родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулий тиждень енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для майже 100 тис. родин у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі національного телемарафону.

"За минулий тиждень ми повернули світло в майже 100 тисяч осель. На жаль, ситуація складна. Дуже багато обстрілів - авіаційних, ракетних та мінометних", - сказав він.

Сахарук підкреслив, що з початку повномасштабного вторгнення росії ДТЕК повернув світло у понад 2,1 млн осель у Донецькій області.

"Ми вважаємо, що кожна оселя, яка отримала світло після знеструмлень - це дуже важливо. Тому що це телефон, тому що це зв’язок, тому що це можливість зробити якісь речі - подивитись телевізор, принаймні, чи послухати радіо. Тому робимо усе можливе. І для нас навіть одна оселя - це важливо", - зазначив він.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту", у межах якого зібрано й опубліковано історії енергетиків, які і далі героїчно працюють в умовах війни.

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