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Интервью

За прошедшие сутки боевики 25 раз нарушили "хлебное перемирие"

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 07:48
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігор Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Ігор Иванов)

Ни один украинский военный не погиб

На Донбассе за минувшие сутки, 1 июля, боевики 25 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого "хлебного перемирия", проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения... Противник 25 раз прибегал к провокационному огню по нашим позициям, 2 из которых - из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Боевики вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и на отдельных участках использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское и Троицкое, на Горловском - в районе населенного пункта Луганское, на Мариупольском - в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Также боевики осуществляли обстрелы Зайцевого и Гладосового.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, 1 июля на Донбассе в первые часы после установки перемирия боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру населенного пункта Зайцево из минометов калибром 120 мм

Боевики продолжают обстреливать позиции ООС из минометов и гранатометов На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Теги публикации: обстрел, оккупированные территории, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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