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Інтерв'ю

Минулої доби бойовики 25 разів порушили "хлібне перемир'я"

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 07:48
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)

Жоден український військовий не загинув

На Донбасі за минулу добу, 1 липня, бойовики 25 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупаційні війська, нехтуючи рішенням Тристоронньої контактної групи щодо встановлення так званого "хлібного перемир’я", проявляли невисоку активність практично по всій лінії зіткнення...  Противник 25 разів вдавався до провокативного вогню по наших позиціях, 2 з яких - із важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Бойовики вели вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї і на окремих ділянках використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Щастя, Новоолександрівка, Кримське та Троїцьке, на Горлівському - у районі населеного пункту Луганське, на Маріупольському - у районі населених пунктів Водяне, Гнутове та Широкине. Також бойовики здійснювали обстріли Зайцевого і Гладосового.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 1 липня на Донбасі в перші години після установки перемир'я бойовики обстріляли позиції Збройних сил України та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве з мінометів калібром 120 мм.

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС із мінометів та гранатометів На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Теги публікації: обстрел, оккупированные территории, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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