UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прощання Холанда з мрією, фіаско Польщі, 3 власники путівок: що сталося у відборі Євро-2024

Фото: Іспанці стримали Ерлінга Холанда в Осло (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Восьмий тур кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року стартував вісьмома матчами в різних куточках Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

У групі A визначилися відразу два володарі місць у фінальній частині. Шотландії для цього навіть не довелося виходити на поле. Збірна Іспанії виграла і за себе, і за каледонців. У протистоянні з Холандом та іншими норвежцями вистачило одного гола – у хаотичній атаці "Фурії Рохи" Гаві таки пробив Нюланда. Норвегія не зможе піднятися вище третьої сходинки.

 

 

 

Бронювати квитки на першість-2024 можуть і турки. Команда Вінченцо Монтелли вдома розібралася з Латвією (4:0) і стала недосяжною для решти збірних. Забивала Туреччина після перерви. Відкрив рахунок Акгюн шаленим ударом із меж штрафного. Заспів підтримали Тосун (дубль) і Актюркоглу. Підопічні Монтелли набрали 16 очок, а друге місце розіграють валлійці та хорвати.

 

 

 

Крок до успіху зробила збірна Уельсу. Британці шокувала балканську команду дублем Вілсона на початку другого тайму. Спершу він класно перекинув через воротаря, а потім головою ефектно підсік під дальню стійку. Хорватія відповіла лише голом Пашаліча після кутового. Тепер обидві збірні мають по 10 пунктів і два матчі до фінішу.

 

 

 

Тривають перегони "кульгавих" у групі E. Чехія ледве дотиснула збірну Фарер (1:0), а от Польща вкотре втратила очки. На варшавському "Народовому" в середині першого тайму повела збірна Молдови – Ніколаєску замкнув навіс капітана Раце з кутового. Поляки відігралися на старті другої половини, коли Сьвідерскі розвернувся у карній зоні та пробив у кут. Господарі влаштували облогу воріт молдован, але більше не забили.

 

 

 

До слова, раніше збірна України здолала Північну Македонію у кваліфікації до Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Іспанії