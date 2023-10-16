Прощання Холанда з мрією, фіаско Польщі, 3 власники путівок: що сталося у відборі Євро-2024

У групі A визначилися відразу два володарі місць у фінальній частині. Шотландії для цього навіть не довелося виходити на поле. Збірна Іспанії виграла і за себе, і за каледонців. У протистоянні з Холандом та іншими норвежцями вистачило одного гола – у хаотичній атаці "Фурії Рохи" Гаві таки пробив Нюланда. Норвегія не зможе піднятися вище третьої сходинки.

Бронювати квитки на першість-2024 можуть і турки. Команда Вінченцо Монтелли вдома розібралася з Латвією (4:0) і стала недосяжною для решти збірних. Забивала Туреччина після перерви. Відкрив рахунок Акгюн шаленим ударом із меж штрафного. Заспів підтримали Тосун (дубль) і Актюркоглу. Підопічні Монтелли набрали 16 очок, а друге місце розіграють валлійці та хорвати.

Крок до успіху зробила збірна Уельсу. Британці шокувала балканську команду дублем Вілсона на початку другого тайму. Спершу він класно перекинув через воротаря, а потім головою ефектно підсік під дальню стійку. Хорватія відповіла лише голом Пашаліча після кутового. Тепер обидві збірні мають по 10 пунктів і два матчі до фінішу.

Тривають перегони "кульгавих" у групі E. Чехія ледве дотиснула збірну Фарер (1:0), а от Польща вкотре втратила очки. На варшавському "Народовому" в середині першого тайму повела збірна Молдови – Ніколаєску замкнув навіс капітана Раце з кутового. Поляки відігралися на старті другої половини, коли Сьвідерскі розвернувся у карній зоні та пробив у кут. Господарі влаштували облогу воріт молдован, але більше не забили.