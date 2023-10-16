Прощание Холанда с мечтой, фиаско Польши, 3 владельца путевок: что произошло в отборе Евро

В группе A определились сразу два обладателя мест в финальной части. Шотландии для этого даже не пришлось выходить на поле. Сборная Испании выиграла и за себя, и за каледонцев. В противостоянии с Холандом и другими норвежцами хватило одного гола – в хаотической атаке "Фурии Рохи" Гави пробил Нюланда. Норвегия не сможет подняться выше третьей строчки.

Бронировать билеты на первенство-2024 могут и турки. Команда Винченцо Монтеллы дома разобралась с Латвией (4:0) и стала недостижимой для остальных сборных. Забивала Турция после перерыва. Открыл счет Акгюн бешеным ударом из пределов штрафной. Запев поддержали Тосун (дубль) и Актюркоглу. Подопечные Монтеллы набрали 16 очков, а второе место разыграют валлийцы и хорваты.

Шаг к успеху сделала сборная Уэльса. Британцы шокировали балканскую команду дублем Уилсона в начале второго тайма. Сначала он классно перебросил через вратаря, а затем головой эффектно подсек под дальнюю штангу. Хорватия ответила только голом Пашалича после углового. Теперь у обеих сборных есть по 10 пунктов и два матча до финиша.

Продолжается гонка "хромых" в группе E. Чехия едва дожала сборную Фарер (1:0), а вот Польша в очередной раз потеряла очки. На варшавском "Народовом" в середине первого тайма повела сборная Молдовы – Николаеску замкнул навес капитана Раце с углового. Поляки отыгрались на старте второй половины, когда Свидерски развернулся в штрафной и пробил в угол. Хозяева устроили осаду ворот молдован, но больше не забили.