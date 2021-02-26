Прорывной момент для криптовалют: биржа Coinbase планирует выйти на Nasdaq
Криптовалютная биржа Coinbase намерена провести прямой листинг на бирже Nasdaq. Это может сделать Coinbase одной из крупнейших публичных компаний на бирже после Facebook.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Coinbase, которая планирует прямой листинг, а не традиционное первичное публичное размещение акций, в прошлом году получила прибыль в размере 322 миллионов долларов, а чистая выручка выросла более чем вдвое до 1,14 миллиарда долларов.
Около 96% выручки Coinbase в прошлом году было получено за счет комиссионных за транзакции на ее бирже.
В 2020 году количество пользователей биржи выросло на 34% до 43 миллионов, в то время как количество пользователей, совершающих ежемесячные транзакции, подскочило на 180% до 2,8 миллиона. Большая часть его чистой выручки была получена от торгов биткойнами и Ethereum.
Акции компании сменили владельцев в результате недавних частных транзакций на уровнях, которые дают оценку Coinbase почти в 100 миллиардов долларов. Это может сделать ее одной из крупнейших публичных компаний после Facebook Inc.
Ожидается, что появление Coinbase в качестве публично торгуемой компании станет прорывным моментом для отрасли и станет важной вехой на пути к зрелости криптовалюты как основного класса активов.
Среди потенциальных факторов риска, которые могут повлиять на его планы, Coinbase указала неустойчивый характер криптовалюты в качестве основной проблемы.
Напомним, рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.
Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.