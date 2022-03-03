Прорыв врага не удался. Ситуация в Киевской области на 3 марта

Вражеская техника остается в жилых массивах Демидова, Козаровичей и Дымера.

"В Буче ситуация остается напряженной. Вражеские войска нанесли мощный удар по складам в Ирпене, однако существенных повреждений нет. Продолжается эвакуация населения из Ирпеня и Боярки", - говорится в сообщении.

Кроме того, мощный удар враг нанес 3 марта по Гатному. А вот у Обухова и Белой Церкви ситуация контролируемая.

"Полицейские продолжают помогать гражданам и обеспечивать публичный порядок", - отметили в ведомстве.