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Прорыв врага не удался. Ситуация в Киевской области на 3 марта

Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на освобождение украинскими военными Макарова, окрестности города остаются под контролем российских войск. Кроме того, в ночь на четверг, 3 марта, кафиры предприняли неудачную попытку прорыва со стороны Лютижа и Демидова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram.

Вражеская техника остается в жилых массивах Демидова, Козаровичей и Дымера.

"В Буче ситуация остается напряженной. Вражеские войска нанесли мощный удар по складам в Ирпене, однако существенных повреждений нет. Продолжается эвакуация населения из Ирпеня и Боярки", - говорится в сообщении.

Кроме того, мощный удар враг нанес 3 марта по Гатному. А вот у Обухова и Белой Церкви ситуация контролируемая.

"Полицейские продолжают помогать гражданам и обеспечивать публичный порядок", - отметили в ведомстве.

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