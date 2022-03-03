Прорив ворога не вдався. Ситуація у Київській області на 3 березня

Попри звільнення українськими військовими Макарова, околиці міста залишаються під контролем російських військ. Крім того, в ніч на четвер, 3 березня, окупанти здійснили невдалу спробу прориву зі сторони Лютіжа та Демидова.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції в Telegram.
Ворожа техніка залишається у житлових масивах Демидова, Козаровичів та Димера.
"Біля Бучі ситуація залишається напруженою. Ворожі війська завдали потужного удару по складах в Ірпені, однак суттєвих пошкоджень немає. Триває евакуація населення з Ірпеня та Боярки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, потужний удар ворог наніс 3 березня по Гатному. А ось біля Обухова та Білої Церкви ситуація контрольована.
"Поліцейські продовжують допомагати громадянам та забезпечувати публічний порядок", - зазначили в відомстві.
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