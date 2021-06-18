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Прорыв или вечный кризис: Гутерриш назвал глобальные риски пандемии

Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса одной из крупнейших угроз, с которой ООН столкнулась со дня основания. По его словам, пандемия обнаружила общую уязвимость и абсолютную потребность в коллективных действиях.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Мы пишем нашу собственную историю, делая выбор прямо сейчас. В любом случае нас ждет или упадок и вечный кризис, или прорыв и перспектива зеленой, безопасного и лучшего будущего для всех", - заявил Гетерриш.

Он отметил, что в мире за время пандемии потеряно 114 млн рабочих мест, более 55% населения осталось без социальной защиты.

Генсек ООН добавил, что впервые за 20 лет выросла бедность, при этом крайняя бедность охватила около 120 млн человек.

"В этой ситуации особенно пострадали женщины", - заявил он.

Кроме того, генсек ООН заявил, что глобальными рисками пандемии являются изменение климата, потерю биоразнообразия, загрязнение окружающей среды, рост неравенства, в частности гендерного, нарушения прав человека, отсутствие регулирования киберпространства, вероятность будущих пандемий.

"Без сомнения, перед нами стоят колоссальные задачи", - заявил Гутерриш.

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