Прорыв или вечный кризис: Гутерриш назвал глобальные риски пандемии

"Мы пишем нашу собственную историю, делая выбор прямо сейчас. В любом случае нас ждет или упадок и вечный кризис, или прорыв и перспектива зеленой, безопасного и лучшего будущего для всех", - заявил Гетерриш.

Он отметил, что в мире за время пандемии потеряно 114 млн рабочих мест, более 55% населения осталось без социальной защиты.

Генсек ООН добавил, что впервые за 20 лет выросла бедность, при этом крайняя бедность охватила около 120 млн человек.

"В этой ситуации особенно пострадали женщины", - заявил он.

Кроме того, генсек ООН заявил, что глобальными рисками пандемии являются изменение климата, потерю биоразнообразия, загрязнение окружающей среды, рост неравенства, в частности гендерного, нарушения прав человека, отсутствие регулирования киберпространства, вероятность будущих пандемий.

"Без сомнения, перед нами стоят колоссальные задачи", - заявил Гутерриш.