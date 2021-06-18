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Прорив або вічна криза: Гутерріш назвав глобальні ризики пандемії

Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав пандемію коронавірусу однією з найбільших загроз, з якою ООН зіткнулася з дня заснування. За його словами, пандемія виявила загальну вразливість і абсолютну потребу в колективних діях.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

"Ми пишемо нашу власну історію, роблячи вибір прямо зараз. У будь-якому випадку нас чекає або занепад і вічна криза, або прорив і перспектива зеленої, безпечного і кращого майбутнього для всіх", - заявив Гетерріш.

Він зазначив, що у світі за час пандемії втрачено 114 млн робочих місць, понад 55% населення залишилося без соціального захисту.

Генсек ООН додав, що вперше за 20 років зросла бідність, при цьому крайня бідність охопила близько 120 млн осіб.

"У цій ситуації особливо постраждали жінки", - заявив він.

Крім того, генсек ООН заявив, що глобальними ризиками пандемії є зміна клімату, втрата біорізноманіття, забруднення навколишнього середовища, зростання нерівності, зокрема гендерного, порушення прав людини, відсутність регулювання кіберпростору, ймовірність майбутніх пандемій.

"Без сумніву, перед нами стоять колосальні завдання", - заявив Гутерріш.

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