Прорив або вічна криза: Гутерріш назвав глобальні ризики пандемії

"Ми пишемо нашу власну історію, роблячи вибір прямо зараз. У будь-якому випадку нас чекає або занепад і вічна криза, або прорив і перспектива зеленої, безпечного і кращого майбутнього для всіх", - заявив Гетерріш.

Він зазначив, що у світі за час пандемії втрачено 114 млн робочих місць, понад 55% населення залишилося без соціального захисту.

Генсек ООН додав, що вперше за 20 років зросла бідність, при цьому крайня бідність охопила близько 120 млн осіб.

"У цій ситуації особливо постраждали жінки", - заявив він.

Крім того, генсек ООН заявив, що глобальними ризиками пандемії є зміна клімату, втрата біорізноманіття, забруднення навколишнього середовища, зростання нерівності, зокрема гендерного, порушення прав людини, відсутність регулювання кіберпростору, ймовірність майбутніх пандемій.

"Без сумніву, перед нами стоять колосальні завдання", - заявив Гутерріш.