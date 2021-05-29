Прорыв трубы возле Ocean Plaza: движение транспорта по улице Антоновича восстановлено

Движение транспорта на улице Антоновича после повреждения теплосети восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.
Так, завершен первый этап ремонтных работ.
"Аварийные бригады провели разрытие места повреждения, демонтировали поврежденный трубопровод, выполнили гидроизоляцию и заменили участок поврежденной сети. Сейчас работы продолжаются - вблизи места повреждения в целом заменят 100 м трубопровода, чтобы минимизировать возникновение повреждений на этом участке в дальнейшем", - сообщила пресс-служба предприятия.
Напомним, 27 мая в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, в результате чего затопило дорогу. За это городской транспорт частично изменил маршрут.
Как писало РБК-Украина, вчера Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток.