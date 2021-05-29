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Прорыв трубы возле Ocean Plaza: движение транспорта по улице Антоновича восстановлено

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Суббота 29 мая 2021 14:22
Прорыв трубы возле Ocean Plaza: движение транспорта по улице Антоновича восстановлено Фото: движение транспорта по Антоновича восстановили (facebook.com/kyivteploenergo)
Автор: РБК-Украина

Движение транспорта на улице Антоновича после повреждения теплосети восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

Так, завершен первый этап ремонтных работ.

"Аварийные бригады провели разрытие места повреждения, демонтировали поврежденный трубопровод, выполнили гидроизоляцию и заменили участок поврежденной сети. Сейчас работы продолжаются - вблизи места повреждения в целом заменят 100 м трубопровода, чтобы минимизировать возникновение повреждений на этом участке в дальнейшем", - сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, 27 мая в Киеве возле Ocean Plaza прорвало трубу, в результате чего затопило дорогу. За это городской транспорт частично изменил маршрут.

Как писало РБК-Украина, вчера Киевская государственная городская администрация сообщила, что ремонт теплосетей возле ТРЦ Ocean Plaza завершат в течение суток.

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