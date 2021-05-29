Прорив труби біля Ocean Plaza: рух транспорту по вулиці Антоновича відновлено
Рух транспорту на вулиці Антоновича після пошкодження тепломережі відновлено. Ремонтні роботи тривають.
Так, завершений перший етап ремонтних робіт.
"Аварійні бригади провели розриття місця пошкодження, демонтували пошкоджений трубопровід, виконали гідроізоляцію та замінили ділянку пошкодженої мережі. Зараз роботи продовжуються - поблизу місця пошкодження загалом замінять 100 м трубопроводу, щоб мінімізувати виникнення пошкоджень на цій ділянці у подальшому", - повідомила прес-служба підприємства.
Нагадаємо, 27 травня в Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу, внаслідок чого затопило дорогу. Через це міський транспорт частково змінив маршрут.
Як писало РБК-Україна, учора Київська державна міська адміністрація повідомила, що ремонт тепломереж біля ТРЦ Ocean Plaza завершать протягом доби.