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Прорив труби біля Ocean Plaza: рух транспорту по вулиці Антоновича відновлено

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Субота 29 травня 2021 14:22
Прорив труби біля Ocean Plaza: рух транспорту по вулиці Антоновича відновлено Фото: рух транспорту по Антоновича відновили (facebook.com/kyivteploenergo)
Автор: РБК-Україна

Рух транспорту на вулиці Антоновича після пошкодження тепломережі відновлено. Ремонтні роботи тривають.

Про це повідомили у прес-службі "Київтеплоенерго".

Так, завершений перший етап ремонтних робіт.

"Аварійні бригади провели розриття місця пошкодження, демонтували пошкоджений трубопровід, виконали гідроізоляцію та замінили ділянку пошкодженої мережі. Зараз роботи продовжуються - поблизу місця пошкодження загалом замінять 100 м трубопроводу, щоб мінімізувати виникнення пошкоджень на цій ділянці у подальшому", - повідомила прес-служба підприємства.

Нагадаємо, 27 травня в Києві біля Ocean Plaza прорвало трубу, внаслідок чого затопило дорогу. Через це міський транспорт частково змінив маршрут.

Як писало РБК-Україна, учора Київська державна міська адміністрація повідомила, що ремонт тепломереж біля ТРЦ Ocean Plaza завершать протягом доби.

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