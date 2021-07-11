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Прорыв трубы на мосту Патона локализовали. КГГА говорит, что это испытательные работы

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Киев, Воскресенье 11 июля 2021 21:36
Прорыв трубы на мосту Патона локализовали. КГГА говорит, что это испытательные работы Фото: Прорыв трубы на мосту Патона локализовали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на мосту имени Евгения Патона локализовали прорыв трубы. Повреждение теплосети было выявлено во время гидравлических испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным администрации, сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.

Напомним, в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".

Ранее стало известно, что в столице на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу.

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КГГА Киев мост Патона прорыв
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