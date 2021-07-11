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Прорив труби на мосту Патона локалізували. КМДА каже, що це випробувальні роботи

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Києва, Неділя 11 липня 2021 21:36
Прорив труби на мосту Патона локалізували. КМДА каже, що це випробувальні роботи Фото: прорив труби на мосту Патона локалізували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві на мосту імені Євгена Патона локалізували прорив труби. Пошкодження тепломережі було виявлено під час гідравлічних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними адміністрації, зараз йде підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився"гейзер".

Раніше стало відомо, що в столиці на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza прорвало трубу.

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КМДА Київ мост Патона прорыв
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