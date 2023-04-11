Прорвало труби. У Києві стався масштабний потоп на дорозі (відео)

У вівторок, 11 квітня, в Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. В результаті цього було затоплено автомобільну дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

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"У будівлях Дарницького та частково Деснянського районів можливе зниження тиску водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці, стабілізують тиск на мережі", - сказано в повідомленні.

Пізніше в КМДА повідомили, що на водопровідній мережі на проспекті Георгія Нарбута (Визволителів).

"У Києві знову підтопило. Прорив труби на Броварському проспекті біля заправки Сокар. Вибирайте свій маршрут завчасно. Вже є затори", - пишуть очевидці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 10 квітня, в Києві на Дружби Народів, скоріш за все, стався прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

Як повідомлялось, раніше в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. В результаті гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід.

Нагадаємо, що, наприклад, у 2020 році почався в Києві було багато випадків прориву труб з гарячою водою. Один з найбільш гучних інцидентів стався в січні біля торгового центру "Ocean Plaza" .

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