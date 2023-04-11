Прорвало трубы. В Киеве произошел масштабный потоп на дороге (видео)

Во вторник, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв. В результате этого была затоплена автомобильная дорога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Киеве снова подтопило. Прорыв трубы на Броварском проспекте возле заправки Сокар. Выбирайте свой маршрут раньше времени. Уже есть пробки", - пишут очевидцы.
Позже в КГГА сообщили, что на водопроводной сети по проспекту Георгия Нарбута (Освободителей).
В зданиях Дарницкого и частично Деснянского районов возможно снижение давления водоснабжения. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте, стабилизируют давление на сети", - говорится в сообщении.
Куда звонить, чтобы узнать сроки восстановления услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения?
Центральная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ:
Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 10 апреля, в Киеве на Дружбы Народов, скорее всего, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего десятки литров кипятка вылились на оживленную дорогу.
Как сообщалось, ранее в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе . В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.
Напомним, что, например, в 2020 году в Киеве началось много случаев прорыва труб с горячей водой. Один из самых громких инцидентов произошел в январе возле торгового центра "Ocean Plaza" .
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