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Прорвало трубы. В Киеве произошел масштабный потоп на дороге (видео)

Фото: в Киеве произошел масштабный потоп на дороге (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв. В результате этого была затоплена автомобильная дорога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Киеве снова подтопило. Прорыв трубы на Броварском проспекте возле заправки Сокар. Выбирайте свой маршрут раньше времени. Уже есть пробки", - пишут очевидцы.

Позже в КГГА сообщили, что на водопроводной сети по проспекту Георгия Нарбута (Освободителей).

В зданиях Дарницкого и частично Деснянского районов возможно снижение давления водоснабжения. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте, стабилизируют давление на сети", - говорится в сообщении.

Куда звонить, чтобы узнать сроки восстановления услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения?

Центральная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ:

  • 15-57 (со стационарного телефона);
  • 0445001557 (с мобильного).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 10 апреля, в Киеве на Дружбы Народов, скорее всего, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего десятки литров кипятка вылились на оживленную дорогу.

Как сообщалось, ранее в Киеве на Шулявке произошла авария на теплотрассе . В результате горячая вода затопила подземный пешеходный переход.

Напомним, что, например, в 2020 году в Киеве началось много случаев прорыва труб с горячей водой. Один из самых громких инцидентов произошел в январе возле торгового центра "Ocean Plaza" .

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