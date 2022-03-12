UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пророссийскому кандидату в президенты Франции разбили яйцо об голову

Автор: Сергей Пышкин

Во Франции разбили яйцо об голову кандидату в президенту Эрику Земмуру. Политик выступает за снятие санкций с Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Le Figaro.

Инцидент произошел, когда он прибыл в Муассаку где должен был проводить свою предвыборную кампанию. Только что он вышел из автомобиля, как сразу же получил удар яйцом о голову от мужчины среднего возраста. Нападавшего сразу же задержали правоохранители.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция