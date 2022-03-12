Проросійському кандидату в президенти Франції розбили яйце об голову

У Франції розбили яйце об голову кандидату в президенту Еріку Земмуру. Політик виступає за зняття санкцій з Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Le Figaro .

Інцидент стався, коли він прибув до Муассаки де повинен був проводити свою передвиборчу кампанію. Щойно він вийшов з автомобіля, як отримав удар яйцем об голову від чоловіка середнього віку. Нападника одразу ж затримали правоохоронці.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.