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Пророссийская конкурентка Макрона сомневается в военной победе Украины

Фото: лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина может и не выиграть войну против России. Поэтому единственное решение урегулирования конфликта - дипломатическое.

Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Ни один военный специалист не скажет вам, что Украина может выиграть войну против России. Единственное решение - дипломатическое", - заявила она.

Напомним, ранее Марин Ле Пен заявляла, что НАТО и Россия после окончания войны в Украине должны усилить сотрудничество.

Кроме того, Марин Ле Пен заявляла, что в случае ее победы на выборах президента Франции она предложит Парижу выйти из НАТО.

Она также заявляла, что ситуация вокруг Украины обострилась из-за действий Евросоюза, который играет роль "пожарного-пиромана".

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ФранцияМарин Ле ПенВойна России против Украины