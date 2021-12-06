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ЕС выступает в роли "поджигателя" ситуации вокруг Украины, - Марин Ле Пен

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Варшава, Понедельник 06 декабря 2021 14:49
ЕС выступает в роли "поджигателя" ситуации вокруг Украины, - Марин Ле Пен Фото: кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен заявила, что ситуация вокруг Украины обострилась из-за действий Евросоюза, который играет роль "пожарного-пиромана". Она считает, что РФ не будет нападать на Украину, поскольку "Путин не сможет пойти на такую ошибку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью Rzeczpospolita.

"Я не думаю, что Путин пойдет на такую ошибку. Но я также считаю, что в этом деле, ЕС сыграл роль пожарного-пиромана. Можно говорить что угодно, но Украина принадлежит к сфере влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряжение, страхи и достигается ситуация, свидетелями которой мы сегодня", - сказала Ле Пен.

На вопрос имеет ли право Украина на вступление в НАТО, она ответила, что для начала из него необходимо "выпроводить" Турцию.

"Сначала из него (Альянса - ред.) нужно выпроводить Турцию. Я также не думаю, что в нынешнем состоянии НАТО может принять любое новое государство", - отметила политик.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач прокомментировал информацию о возможном нападении РФ на Украину. По его мнению, кремлевская власть таким образом "проверяет потенциальную реакцию Запада".

Добавим, издание Financial Times заявило, что США путем активного влияния на европейских союзников и предоставления им разведывательной информации смогли убедить страны-члены ЕС в том, что РФ готовит вторжение в Украину.

Вместе с тем, немецкий журнал Bild опубликовал возможный сценарий вторжения России в Украину.

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