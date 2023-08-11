Пророссийскому президенту Республики Сербской Додику грозит до 5 лет тюрьмы: подробности

Об этом заявила прокуратура Боснии и Герцеговины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что любой чиновник в Боснии, который не выполняет решение международного Высокого представителя или каким-то образом препятствует ему, может быть помещен в тюрьму на срок от шести месяцев до пяти лет в соответствии с правилами, введенными для предотвращения скатывания страны к войне.

За последние два года Додик попытался отделить регион, где преобладают сербы, от Боснии, и неоднократно критиковал своих политических оппонентов и западных послов в стране, где во время конфликта 1992-1995 годов погибло около 100 000 человек.

Что именно сделал президент Республики Сербской

Додик, который имеет тесные связи с Россией, в прошлом месяце подписал два закона, которые были отозваны посланником мира Кристианом Шмидтом. Он уточнил, что они противоречат конституции Боснии и условиям мирного соглашения.

Один закон приостанавливал действие постановлений конституционного суда Боснии, а второй приостанавливал публикацию указов и законов посланника мира в официальном вестнике Сербской Республики.

Упрека выдвинули обвинение

Государственный обвинитель сообщил, что обвинение предъявлено и директору газеты Милошу Лукичу.

"Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула Милораду Додику и Милошу Лукичу обвинение в преступном деянии по невыполнению решений Высокого представителя", - заявили в прокуратуре, добавив, что обвинение направлено в государственный суд для подтверждения.

Позиция Додика по войне РФ в Украине

Ранее Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не желанный человек в Республике Сербской.

Кроме того, мы сообщали, что Додик поддержал аннексию Россией украинских территорий.