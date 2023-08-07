У Харкові залізничник "зливав" РФ маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ. Його затримали

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб Росії дані про Сили оборони України на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій. Він відстежував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Також намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Окрім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Telegram-групу.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Інформатори та агенти РФ в Україні

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали російського інформатора, який готував повітряні удари по залізничних мостах в Миколаєві.

СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Також контррозвідка Служби безпеки України у Запорізькій області затримала викладача місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари росіян по регіону.

До того ж нещодавно СБУ затримала російську агентку, яка готувала обстріл Миколаївської області під час візиту туди президента України Володимира Зеленського.