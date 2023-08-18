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Пророссийский блоггер вербовал агентов для ФСБ в Запорожье: ему сообщили о подозрении

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Украина, Пятница 18 августа 2023 17:05
Пророссийский блоггер вербовал агентов для ФСБ в Запорожье: ему сообщили о подозрении Фото: блоггер вербовал агентов для ФСБ в Запорожье (facebook com ssu mariupol)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому блогеру, вербовавшему агентов для ФСБ в Запорожье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В ходе спецопераций СБУ в мае и июле этого года на подконтрольной территории региона были задержаны три "подопечных" пророссийского блогера.

Тогда злоумышленники готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары РФ по боевым позициям украинских воинов на передовой.

Пророссийский блоггер вербовал агентов для ФСБ в Запорожье: ему сообщили о подозрении

По данным следствия, резидентом разоблаченных российских агентов является житель захваченного города Васильевка, который работает на ФСБ под видом местного блогера.

Основной его задачей является формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожья. Для вербовки он использует собственный Телеграмм-канал, который насчитывает до 30 тысяч пользователей.

Там он размещает сообщения, в которых призывает жителей региона "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Желающих "помочь" агрессору блогер сразу выводил на прямую связь с кадровым сотрудником ФСБ.

Кроме того, предатель активно использует собственный интернет-ресурс для "разгона" нарративов кремля, в которых подает искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитирует украинских защитников.

"Сейчас он (блогер - ред.) скрывается от правосудия на временно оккупированной части юга Украины, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят мероприятия для привлечения к ответственности. Злоумышленник будет наказан!", - сообщили правоохранители.

Коллаборанты и предатели в Украине

Правоохранительные органы продолжают выявлять граждан, которые сотрудничали или продолжают помогать РФ вести войну против Украины.

Ранее сообщалось, что житель поселка Большой Бурлук в Харьковской области во время оккупации части региона начала вывозить зерно в Белгородскую область РФ. Правоохранители объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности.

Также контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, собиравшего для спецслужб России данные о Силах обороны Украины на территории региона.

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