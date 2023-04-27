Проросійські настрої. Кандидат в прем'єри Словаччини виступив проти допомоги Україні

Партія Роберта Фіцо Smer наразі лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами у Словаччині, які відбудуться 30 вересня.

Цього тижня експрем'єр зустрівся з послами США, Великобританії та ЄС, щоб викласти цілі своєї зовнішньої політики. Він заявив дипломатам, що у разі повернення до влади заблокує заявку України на членство в НАТО. На його думку, це "найбільша нісенітниця", яка зробить конфлікт глобальним.

Фіцо також виступив проти надання Україні військової допомоги та пообіцяв заблокувати перевезення зброї через Словаччину. Колишній прем'єр запевнив, що не підтримає санкції ЄС проти Росії.

Bloomberg, поки невідомо, чи зможе Фіцо сформувати коаліцію.

Варто зазначити, що Роберт Фіцо обіймав пост прем'єр-міністра Угорщини з 2006 до 2010, а також з 2012 до 2018. Він пішов у відставку через масові протести в країні та вбивство журналіста-розслідувача.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні 13 літаків-винищувачів МіГ-29.

Також відомо, що Словаччина передавала українській армії боєприпаси, машини піхоти та ЗРК С-300.

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