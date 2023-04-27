Пророссийские настроения. Кандидат в премьеры Словакии выступил против помощи Украине

Партия Роберта Фицо Smer сейчас лидирует в опросах перед парламентскими выборами в Словакии, которые состоятся 30 сентября.

На этой неделе экс-премьер встретился с послами США, Великобритании и ЕС, чтобы изложить цели своей внешней политики. Он заявил дипломатам, что в случае возвращения к власти заблокирует заявку Украины на членство в НАТО. По его мнению, это "наибольшая чушь", которая сделает конфликт глобальным.

Фицо также выступил против предоставления Украине военной помощи и пообещал заблокировать перевозку оружия через Словакию. Бывший премьер заверил, что не поддержит санкции ЕС против России.

Bloomberg, пока неизвестно, сможет ли Фицо сформировать коалицию.

Стоит отметить, что Роберт Фицо занимал пост премьер-министра Венгрии с 2006 по 2010, а также с 2012 по 2018. Он ушел в отставку из-за массовых протестов в стране и убийства журналиста-расследователя.

Напомним, Словакия передала Украине 13 самолетов-истребителей МиГ-29.

Также известно, что Словакия передавала украинской армии боеприпасы, машины пехоты и ЗРК С-300.

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