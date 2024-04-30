Проросійські хакери створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб: як їх затримали

Правоохоронці затримали у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб. Тепер їм загрожує до 7 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. У ході комплексних заходів затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для цього хакери створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО.
Аби створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу".
Як зауважують у відомстві, вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Однокласниках" та "Вконтакте". Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тисячу фейкових акаунтів.
Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.
Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності.
У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені.
Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:
Також у зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.
Слідчі повідомили обом затриманим про підозру. Вони перебувають під вартою.
Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала мережу ботоферм у 9 областях України із аудиторією майже 200 тисяч користувачів. Вони поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації.
До цього повідомлялось, що у Кропивницькому ліквідували ботоферму, яка поширювала фейки про Сили оборони з 3 тисяч акаунтів.
Також було ліквідовано масштабну ботоферму, яка займалася поширенням дезінформації, дискредитувала українських бійців та закликала "донатити" для росіян.
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