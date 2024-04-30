Проросійські хакери створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб: як їх затримали

"Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. У ході комплексних заходів затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього хакери створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО.

Аби створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу".

Ботоферми у соцмережах

Як зауважують у відомстві, вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Однокласниках" та "Вконтакте". Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тисячу фейкових акаунтів.

Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "методички" для проведення підривної діяльності.

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:

⁠спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес;

сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.

Також у зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру. Вони перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.