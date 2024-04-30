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Пророссийские хакеры создали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб: как их задержали

Фото: СБУ задержала пророссийских хакеров в Киеве (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали в Киеве пророссийских хакеров, создавших фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности ликвидировала в Киеве ботофермы, которые проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. В ходе комплексных мероприятий задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать Силы обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого хакеры создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности, от имени главы Службы безопасности и начальника ГУР МО.

Чтобы создать видимость "настоящих" страниц, на этих аккаунтах передавались официальные сообщения от СБУ и ГУР. Однако, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".

Ботофермы в соцсетях

Как отмечают в ведомстве, они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских Одноклассниках и Вконтакте. В общей сложности мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тысячи фейковых аккаунтов.

Для их администрирования фигуранты установили в собственных домах специализированные программно-аппаратные комплексы.

Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения взрывной деятельности.

Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и повредить имиджу нашего государства на международной арене.

Обыски и объявления подозрения

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:

  • ⁠специализированное оборудование для «выращивания» вымышленных интернет-адресов;
  • сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировались подконтрольные аккаунты.

Также у злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Следователи сообщили обоим задержанным о подозрении. Они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: задержание и изъяты доказательства у двух пророссийских хакеров в их работе на РФ (t.me/SBUkr)

СБУ ликвидирует пророссийские ботофермы

Напомним, СБУ ликвидировала сеть ботоферм в 9 областях Украины с аудиторией около 200 тысяч пользователей. Они распространяли дезинформацию для расшатывания общественно-политической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком ликвидировали ботоферму, которая распространяла фейки о Силах обороны с 3 тысяч аккаунтов.

Также была ликвидирована масштабная ботоферма, которая занималась распространением дезинформации, дискредитировала украинских бойцов и призвала "донатить" для россиян.

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КиевСлужба безопасности Украины