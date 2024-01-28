Проросійські хакери мають намір здійснити масштабну кібератаку на уряд України

Хакерська група стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

Кібератаки стали предметом занепокоєння українських чиновників від самого початку війни, а контактна група з оборони України сформувала IT-коаліцію з 12 країн.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережа атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці порушили кримінальну справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт і додаток. Крім того, у низці регіонів "лягла" система оповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" - у матеріалі РБК-Україна.

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