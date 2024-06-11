Проросійські гасла небезпечні не для України, а для країн ЄС, - Зеленський

"Мені здається, що в цьому і є демократія. Ваші люди обирають ту чи іншу державу, того чи іншого лідера. Того, кого хочуть", - сказав Зеленський.

На його думку, найголовніше при виборі, "щоб люди не обирали просто проросійські популістичні гасла".

"Мені здається, що це небезпечно. Тому що це небезпечно не для України. Ми й так знаходимося в найнебезпечнішій ситуації. Ми у війні, а проросійські радикальні гасла небезпечні для ваших країн", - наголосив президент.