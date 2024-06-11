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Пророссийские лозунги опасны не для Украины, а для стран ЕС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пророссийские популистические лозунги небезопасны не для Украины, а для стран Европейского союза. Ведь наше государство и так находится в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мне кажется, что в этом и есть демократия. Ваши люди выбирают то или иное государство, того или иного лидера. Того, кого хотят", - сказал Зеленский.

По его мнению, самое главное при выборе, "чтобы люди не выбирали просто пророссийские популистические лозунги".

"Мне кажется, что это опасно. Потому что это опасно не для Украины. Мы и так находимся в самой опасной ситуации. Мы в войне, а пророссийские радикальные лозунги опасны для ваших стран", - подчеркнул президент.

Выборы в Европарламент

Напомним, выборы в Европейский парламент прошли 6-9 июня.

Ожидается, что новый созыв Европарламента приступит к работе 11 июля. В первую очередь евродепутаты назначат главу Европарламента.

Также новый парламент должен утвердить главу Еврокомиссии.

Парламент может проголосовать только после того, как большинство глав государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидата. Ожидается, что этот процесс завершится на заседании Европейского Совета 27-28 июня.

Подробнее о выборах в Европарламент читайте в материале РБК-Украина.

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