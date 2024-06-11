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Проросійські гасла небезпечні не для України, а для країн ЄС, - Зеленський

Вівторок 11 червня 2024 15:51
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Проросійські гасла небезпечні не для України, а для країн ЄС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Проросійські популістичні гасла небезпечні не для України, а для країн Європейського союзу. Адже наша держава й так перебуває у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Мені здається, що в цьому і є демократія. Ваші люди обирають ту чи іншу державу, того чи іншого лідера. Того, кого хочуть", - сказав Зеленський.

На його думку, найголовніше при виборі, "щоб люди не обирали просто проросійські популістичні гасла".

"Мені здається, що це небезпечно. Тому що це небезпечно не для України. Ми й так знаходимося в найнебезпечнішій ситуації. Ми у війні, а проросійські радикальні гасла небезпечні для ваших країн", - наголосив президент.

Вибори до Європарламенту

Нагадаємо, вибори до Європейського парламенту відбулися 6-9 червня.

Очікується, що нове скликання Європарламенту розпочне роботу 11 липня. Насамперед євродепутати призначать голову Європарламенту.

Також новий парламент має затвердити главу Єврокомісії.

Парламент може проголосувати лише після того, як більшість глав держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидата. Очікується, що цей процес завершиться на засіданні Європейської Ради 27-28 червня.

Детальніше про вибори до Європарламенту читайте у матеріалі РБК-Україна.

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