Пророссийские лозунги опасны не для Украины, а для стран ЕС, - Зеленский

Пророссийские популистические лозунги небезопасны не для Украины, а для стран Европейского союза. Ведь наше государство и так находится в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мне кажется, что в этом и есть демократия. Ваши люди выбирают то или иное государство, того или иного лидера. Того, кого хотят", - сказал Зеленский.

По его мнению, самое главное при выборе, "чтобы люди не выбирали просто пророссийские популистические лозунги".

"Мне кажется, что это опасно. Потому что это опасно не для Украины. Мы и так находимся в самой опасной ситуации. Мы в войне, а пророссийские радикальные лозунги опасны для ваших стран", - подчеркнул президент.