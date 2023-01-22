Проросійська опозиція у Словаччині провалила референдум щодо змін у Конституцію
Референдум у Словаччині, який відбувся 21 січня, виявився недійсним. На виборчі дільниці прийшли трохи більше 1,19 млн людей виборців, тобто явка становила лише 27,25%, а необхідна кількість має перевищувати 50%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Aktuality.
Як називає видання мету референдуму, що був ініційований проросійською опозицією на чолі з партією Smer-SD, - спростити скликання дострокових виборів. Тобто референдум мав створити можливість скорочувати повноваження парламенту через референдум або резолюцію парламенту.
"Втім, він, як і очікувалося, через низьку явку не забезпечив необхідного результату: висловилися лише 27,25%, з яких 97,5% були "за", - наголошує видання.
Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення - і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю у ньому.
"Дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоб врешті покласти край політичній кризі. Важливо, щоб депутати якнайшвидше ухвалили поправку до Конституції про дострокові вибори в парламенті", - зауважила Чапутова.
І додала, що за відсутності домовленості до кінця січня вона готова скористатися своїми повноваженнями і призначити тимчасовий уряд.
"Якщо політичні партії змогли знайти консенсус лише щодо вересневої дати, для мене це все ще прийнятний варіант. Важливо, щоб тема була закрита до кінця січня і ми могли якнайшвидше дати громадянам чітку відповідь, як і коли виведемо Словаччину з внутрішньополітичної кризи", - сказала президент.
Попри провал, голова партії Smer Роберт Фіцо вважає референдум успішним і взяв за нього відповідальність. Він підкреслив, що якщо така кількість людей прийде голосувати на парламентські вибори, то зміни в Словаччині гарантовані.
Наприкінці 2022 року РБК-Україна повідомляло, що парламент висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Едуарда Хегера, якого президент Зузанна Чапутова має тепер відправити у відставку. Натомість у країні будуть оголошені дострокові парламентські вибори.
Раніше ми писали, що Словаччина сповнена рішучості допомогати Україні та підтримує її інтеграцію до НАТО.
Додамо, що уряд Словаччини заявив, що не припинятиме військову підтримку України, попри всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.
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