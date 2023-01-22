Проросійська опозиція у Словаччині провалила референдум щодо змін у Конституцію

Референдум у Словаччині, який відбувся 21 січня, виявився недійсним. На виборчі дільниці прийшли трохи більше 1,19 млн людей виборців, тобто явка становила лише 27,25%, а необхідна кількість має перевищувати 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Aktuality .

Як називає видання мету референдуму, що був ініційований проросійською опозицією на чолі з партією Smer-SD, - спростити скликання дострокових виборів. Тобто референдум мав створити можливість скорочувати повноваження парламенту через референдум або резолюцію парламенту.

"Втім, він, як і очікувалося, через низьку явку не забезпечив необхідного результату: висловилися лише 27,25%, з яких 97,5% були "за", - наголошує видання.

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення - і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю у ньому.

"Дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоб врешті покласти край політичній кризі. Важливо, щоб депутати якнайшвидше ухвалили поправку до Конституції про дострокові вибори в парламенті", - зауважила Чапутова.

І додала, що за відсутності домовленості до кінця січня вона готова скористатися своїми повноваженнями і призначити тимчасовий уряд.

"Якщо політичні партії змогли знайти консенсус лише щодо вересневої дати, для мене це все ще прийнятний варіант. Важливо, щоб тема була закрита до кінця січня і ми могли якнайшвидше дати громадянам чітку відповідь, як і коли виведемо Словаччину з внутрішньополітичної кризи", - сказала президент.

Попри провал, голова партії Smer Роберт Фіцо вважає референдум успішним і взяв за нього відповідальність. Він підкреслив, що якщо така кількість людей прийде голосувати на парламентські вибори, то зміни в Словаччині гарантовані.