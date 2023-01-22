ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Проросійська опозиція у Словаччині провалила референдум щодо змін у Конституцію

Новость на русском →
Словаччина, Неділя 22 січня 2023 15:26
Проросійська опозиція у Словаччині провалила референдум щодо змін у Конституцію Фото: референдум у Словаччині щодо змін до Конституції не відбувся (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Референдум у Словаччині, який відбувся 21 січня, виявився недійсним. На виборчі дільниці прийшли трохи більше 1,19 млн людей виборців, тобто явка становила лише 27,25%, а необхідна кількість має перевищувати 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Як називає видання мету референдуму, що був ініційований проросійською опозицією на чолі з партією Smer-SD, - спростити скликання дострокових виборів. Тобто референдум мав створити можливість скорочувати повноваження парламенту через референдум або резолюцію парламенту.

"Втім, він, як і очікувалося, через низьку явку не забезпечив необхідного результату: висловилися лише 27,25%, з яких 97,5% були "за", - наголошує видання.

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення - і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю у ньому.

"Дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоб врешті покласти край політичній кризі. Важливо, щоб депутати якнайшвидше ухвалили поправку до Конституції про дострокові вибори в парламенті", - зауважила Чапутова.

І додала, що за відсутності домовленості до кінця січня вона готова скористатися своїми повноваженнями і призначити тимчасовий уряд.

"Якщо політичні партії змогли знайти консенсус лише щодо вересневої дати, для мене це все ще прийнятний варіант. Важливо, щоб тема була закрита до кінця січня і ми могли якнайшвидше дати громадянам чітку відповідь, як і коли виведемо Словаччину з внутрішньополітичної кризи", - сказала президент.

Попри провал, голова партії Smer Роберт Фіцо вважає референдум успішним і взяв за нього відповідальність. Він підкреслив, що якщо така кількість людей прийде голосувати на парламентські вибори, то зміни в Словаччині гарантовані.

Наприкінці 2022 року РБК-Україна повідомляло, що парламент висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Едуарда Хегера, якого президент Зузанна Чапутова має тепер відправити у відставку. Натомість у країні будуть оголошені дострокові парламентські вибори.

Раніше ми писали, що Словаччина сповнена рішучості допомогати Україні та підтримує її інтеграцію до НАТО.

Додамо, що уряд Словаччини заявив, що не припинятиме військову підтримку України, попри всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Словаччина
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна