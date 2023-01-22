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Пророссийская оппозиция в Словакии провалила референдум по изменениям в Конституцию

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Словакия, Воскресенье 22 января 2023 15:26
Пророссийская оппозиция в Словакии провалила референдум по изменениям в Конституцию Фото: референдум в Словакии по изменениям в Конституцию не состоялся (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Состоявшийся 21 января референдум в Словакии оказался недействительным. На избирательные участки пришли чуть более 1,19 млн человек избирателей, то есть явка составляла всего 27,25%, а необходимое количество должно превышать 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

Как называет издание цель референдума, инициированного пророссийской оппозицией во главе с партией Smer-SD, - упростить созыв досрочных выборов. То есть референдум должен был создать возможность сокращать полномочия парламента с помощью референдума или резолюции парламента.

"Впрочем, он, как и ожидалось, из-за низкой явки не обеспечил необходимого результата: высказались лишь 27,25%, из которых 97,5% были "за", - отмечает издание.

Президент Словакии Зузанна Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления - и тех, кто пришел и проголосовал, и тех, кто выразил свою позицию неучастием в нем.

"Дату выборов нужно избрать до конца января, чтобы наконец положить конец политическому кризису. Важно, чтобы депутаты как можно быстрее приняли поправку к Конституции о досрочных выборах в парламенте", - отметила Чапутова.

И добавила, что в отсутствие договоренности до конца января она готова воспользоваться своими полномочиями и назначить временное правительство.

"Если политические партии смогли найти консенсус только по сентябрьской дате, для меня это все еще приемлемый вариант. Важно, чтобы тема была закрыта до конца января и мы могли как можно быстрее дать гражданам четкий ответ, как и когда выведем Словакию из внутриполитического кризиса", - сказала президент.

Несмотря на провал, глава партии Smer Роберт Фицо считает референдум успешным и взял за него ответственность. Он подчеркнул, что если такое количество людей придет голосовать на парламентские выборы, то изменения в Словакии гарантированы.

В конце 2022 года РБК-Украина сообщало, что парламент выразил недоверие правительству премьер-министра Эдуарда Хегера, которого президент Зузанна Чапутова должна отправить в отставку. В стране будут объявлены досрочные парламентские выборы.

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