Проросійська опозиція Молдови створила антиєвропейський політичний блок, - Bloomberg

Російський вплив у Молдові

Проросійські партії контролюють автономну область Молдови Гагаузію, що знаходиться між Україною та Румунією, і сподіваються перетворити цю територію на сепаратистську державу, подібну до Придністров'я. Це створює постійну загрозу безпеці для центральної влади Кишинева.

Раніше ми писали, що голова Гагаузії Євгенія Гуцул поїхала до Москви, де зустрічалася особисто із російським диктатором Володимиром Путіним.

До речі, президент Молдови Майя Санду заявила, що російське втручання посилюється з просуванням країни до інтеграції до Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.