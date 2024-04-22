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Проросійська опозиція Молдови створила антиєвропейський політичний блок, - Bloomberg

Фото: проросійська опозиція Молдови створила антиєвропейський політичний блок (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Проросійська опозиція Молдови у неділю приїжджала до Москви. Там вони створили новий антиєвропейський політичний блок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

 

Російський вплив у Молдові

Проросійські партії контролюють автономну область Молдови Гагаузію, що знаходиться між Україною та Румунією, і сподіваються перетворити цю територію на сепаратистську державу, подібну до Придністров'я. Це створює постійну загрозу безпеці для центральної влади Кишинева.

Раніше ми писали, що голова Гагаузії Євгенія Гуцул поїхала до Москви, де зустрічалася особисто із російським диктатором Володимиром Путіним.

До речі, президент Молдови Майя Санду заявила, що російське втручання посилюється з просуванням країни до інтеграції до Європи.

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Молдова