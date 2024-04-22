Пророссийская оппозиция Молдовы в воскресенье приезжала в Москву. Там они создали новый антиевропейский политический блок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Пророссийские партии контролируют автономную область Молдовы Гагаузию, находящуюся между Украиной и Румынией, и надеются превратить эту территорию в сепаратистское государство, подобное Приднестровью. Это создает постоянную угрозу безопасности для центральных властей Кишинева.
Ранее мы писали, что глава Гагаузии Евгения Гуцул поехала в Москву, где встречалась лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
К слову, президент Молдовы Майя Санду заявила, что российское вмешательство усиливается по мере продвижения страны к интеграции в Европу.
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