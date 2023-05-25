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Проросійська молитва та фото військової техніки. Під Києвом затримали попа МП

Фото: Прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці на в'їзді в Київ затримали попа УПЦ МП, у якого знайшли проросійську молитву та фотографії військової техніки у смартфоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Молитва за "спаленого живцем сиротинку-оккупанта", маячня про страждання "російської людини" - таке сміття прикордонники знайшли у попа колишньої УПЦ МП", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його затримали під час перевірки на в'їзді в Київ. У смартфоні батюшки знайдено ще чимало цікавих фото військової техніки.

"Та їх власник божився, що то все "бісівські підступи". Обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ", - додали у ДПСУ.

Діяльність УПЦ (МП) в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ (МП) та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Нагадаємо, що настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

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