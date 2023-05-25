Пророссийская молитва и фото военной техники. Под Киевом задержали попа МП

Правоохранители на въезде в Киев задержали попа УПЦ МП, у которого нашли пророссийскую молитву и фотографии военной техники в смартфоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Молитва за "сожженного заживо сиротинку-оккупанта", бред о страданиях "русского человека" - такой мусор пограничники нашли у попа бывшей УПЦ МП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его задержали во время проверки на въезде в Киев. В смартфоне батюшки найдено еще немало интересных фото военной техники.
"Но их владелец божился, что это все "бесовские происки". Обстоятельства соблазна изменой выяснит СБУ", - добавили в ГПСУ.
В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.
После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ (МП) и лишили их права пользоваться земельными участками.
Напомним, что настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.
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