Проросійська група хакерів здійснила атаку на урядові сайти Швейцарії

"Кілька веб-сайтів Федеральної адміністрації були недоступні в понеділок, 12 червня 2023 року, через DDoS-атаку на їхні системи. Фахівці Федеральної адміністрації швидко помітили атаку і вживають заходів для якнайшвидшого відновлення доступності сайтів і додатків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідальність за онлайн-атаку взяла на себе хакерська група NoName. Ця група також стояла за нападом на сторінку парламенту Швейцарії минулого тижня.

Наразі профільні служби Швейцарії аналізують атаку та визначають порядок заходів з відновлення роботи сервісів.

Що відомо про групу NoName

Це проросійське хакерське угруповання, яке заявило про себе в березні 2022 року і взяло на себе відповідальність за кібератаки на українські, американські, європейські сайти держустанов, ЗМІ та приватних компаній.

Угруповання атакувало сервіси Латвії, Естонії, Литви та Норвегії. Також під удар проросійських хакерів потрапили сайти Польщі, Фінляндії, Італії та Данії.