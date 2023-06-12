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Пророссийская группа хакеров совершила атаку на правительственные сайты Швейцарии

Фото: Флаг Швейцарии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Пророссийская группа хакеров NoName осуществила DDoS-атаку на различные сайты и приложения Федеральной администрации Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал Швейцарии.

"Несколько веб-сайтов Федеральной администрации были недоступны в понедельник, 12 июня 2023 года, из-за DDoS-атаки на их системы. Специалисты Федеральной администрации быстро заметили атаку и принимают меры для скорейшего восстановления доступности сайтов и приложений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственность за онлайн-атаку взяла на себя хакерская группа NoName. Эта группа также стояла за нападением на страницу парламента Швейцарии на прошлой неделе.

Сейчас профильные службы Швейцарии анализируют атаку и определяют порядок мероприятий по восстановлению работы сервисов.

Что известно о группе NoName

Это пророссийская хакерская группировка, которая заявила о себе в марте 2022 года и взяла на себя ответственность за кибератаки на украинские, американские, европейские сайты госучреждений, СМИ и частных компаний.

Группировка атаковала сервисы Латвии, Эстонии, Литвы и Норвегии. Также под удар пророссийских хакеров попали сайты Польши, Финляндии, Италии и Дании.

Напомним, что россияне под видом исламистов осуществили серию скоординированных кибератак, направленных на то, чтобы поставить под угрозу вступление Швеции в НАТО.

США отправили в Украину своих специалистов для помощи в борьбе с российскими кибератаками. Речь идет о десятках специалистов.

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