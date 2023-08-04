Для прориву на півдні ЗСУ використали свіжі резерви, - WSJ

Збройні сили України задіяли для контрнаступу на південному напрямку свіжі резерви, однак поки не досягли значного прориву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ .

"Цього тижня напружені бої вирували у південно-східній України, адже Київ продовжує потужний натиск з метою повернення територій, використовуючи свіже поповнення навчених та обладнаних Заходом підрозділів, однак ознак значного прориву поки немає", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що основна ціль українських військових на півдні - перерізати російське сухопутне сполучення з Кримом. Задля цього нещодавно Сили оборони змінили підхід, і тепер використовують більше техніки та броньованих машин під час наступу.

Також, згідно до їхніх даних, наразі одні з найзапекліших боїв точаться біля села Роботине, що за два кілометри від основної лінії оборони окупантів.

"Битва тут становить для України найближчий та найбільш вірогідний шлях прориву крізь російську оборону, й посадовці називають її такою, що має "стратегічне значення", - йдеться у статті.

Контранступ ЗСУ

На початку червня українські військові почали контрнаступальні дії одразу на всіх напрямках фронту. Основні прориви поки що фіксувались на півдні та біля Бахмута. Однак просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Нещодавно The New York Times і Bloomberg повідомили про початок нового великого етапу наступу ЗСУ. А пізніше перше видання написало, що росіяни на півдні починають відступати під тиском Сил оборони.

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