Прорив ЗСУ до Азовського моря матиме стратегічне значення для України, - МЗС Литви

"На мою думку, перемога може бути легко визначена, коли буде досягнуто стратегічного прориву, який спочатку може виглядати як тактичний прорив, але у підсумку матиме стратегічне значення, і це прорив до Азовського моря, отримання контролю над постачанням до і з України. Ці речі напевно здатні змінити театр воєнних дій в Україні і цього можливо досягти", - заявив він.

За словами Ландсбергіса, що росіян був час окопатися, тому у Сил оборони виникають певні проблеми.

"Три лінії оборони, і поки ми говоримо, українці прориваються крізь першу з них, але є ще дві. І це вимагає від нас багато зобов’язань. Певні країни можуть відчувати втому, виснаження, є тиск суспільства – це все зрозуміло. Але якщо ми не підтримаємо Україну, це означає, що ми чекаємо на Путіна", - зазначив міністр.

Він додав, що замороження війни зараз означатиме перемогу російського диктатора Володимира Путіна.

"Це не буде стратегічна перемога, бо він не взяв Київ, але він все ще може це зробити. Чи хочемо ми жити в такій реальності?" - запитав Ландсбергіс.

Наступ ЗСУ на півдні

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм на наступ на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачання, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Крім того, ЗСУ вдарили за місцем зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено кілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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