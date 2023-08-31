Прорыв ВСУ до Азовского моря будет иметь стратегическое значение для Украины, - МИД Литвы

"По моему мнению, победа может быть легко определена, когда будет достигнут стратегический прорыв, который сначала может выглядеть как тактический прорыв, но в итоге будет иметь стратегическое значение, и это прорыв к Азовскому морю, получение контроля над поставками в и из Украины. Эти вещи наверняка способны изменить театр военных действий в Украине и этого можно достичь", - заявил он.

По словам Ландсбергиса, у россиян было время окопаться, поэтому у Сил обороны возникают определенные проблемы.

"Три линии обороны, и пока мы говорим, украинцы прорываются сквозь первую из них, но есть еще две. И это требует от нас много обязательств. Определенные страны могут чувствовать усталость, истощение, есть давление общества - это все понятно. Но если мы не поддержим Украину, это означает, что мы ждем Путина", - отметил министр.

Он добавил, что замораживание войны сейчас будет означать победу российского диктатора Владимира Путина.

"Это не будет стратегическая победа, потому что он не взял Киев, но он все еще может это сделать. Хотим ли мы жить в такой реальности?" - спросил Ландсбергис.

Наступление ВСУ на юге

Ранее украинское командование сообщало, что Силы обороны активно готовят плацдарм на наступление на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий снабжения, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Кроме того, ВСУ ударили по месту сосредоточения кафиров в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.

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