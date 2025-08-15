Прорив заблоковано: Сили оборони почали зачистку в районі Добропілля

За останні три доби Сили оборони України зупинили та заблокували прорив російських окупантів біля Добропілля. Ведеться зачистка низки населених пунктів, куди росіянам вдалося дістатися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".
За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника. В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - сказано у повідомленні.
Російські окупанти внаслідок активних бойових дій зазнали великих втрат у живій силі та техніці:
"Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям. Командування корпусу дякує всім підрозділам, які беруть активну участь на цьому напрямку", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, днями в мережі з'явилася інформація, що російські окупанти змогли значно просунутися в районі Добропілля. Про це свідчила інтерактивна карта DeepStateMap.
Після цього представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів, що просунулися тільки малі групи окупантів із кількох людей. Вже 14 серпня Генеральний штаб повідомив про стабілізацію ситуації.
Президент України Володимир Зеленський 15 серпня написав, що російські спроби "показати силу" під Добропіллям призвели до великих втрат росіян. Також він анонсував посилення оборони під Добропіллям, щоб не допустити аналогічних ситуацій у майбутньому.